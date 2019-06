Yemen: Huthi attaccano aeroporto saudita

(ANSA) - BEIRUT, 24 GIU - Una persona è stata uccisa e altre 21 sono rimaste ferite nel bombardamento su un aeroporto saudita da parte degli insorti yemeniti Huthi che lo hanno rivendicato in un comunicato. Lo riferisce l'agenzia governativa saudita Spa, precisando che lo scalo aereo di Abha, nel sud del paese e circa 200 km a nord del confine con lo Yemen, è stato colpito da un ordigno ancora non meglio identificato. L'attacco è avvenuto a poche ore dall'arrivo in Arabia Saudita del segretario di Stato americano Mike Pompeo.