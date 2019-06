Onu,processo o liberi i prigionieri Isis

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - I prigionieri dell'Isis vanno "processati o rimessi in libertà": è il monito lanciato dal capo dell'Agenzia Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet.

Si stima che ci siano quasi 55.000 persone, tra ex combattenti dello Stato islamico e loro familiari, anche bambini, nei centri di detenzione in Siria e Iraq. Tra loro migliaia di stranieri, scrive la Bbc. I Paesi d'origine hanno la responsabilità dei propri cittadini e devono farli rientrare se non incriminati, ha detto Bachelet.