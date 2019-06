Siria: Ong, 500 civili uccisi a Idlib

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 GIU - Sono circa 500 i civili siriani uccisi in due mesi di offensiva russa e governativa siriana nella regione di Idlib, dove vivono circa tre milioni di persone e operano decine di migliaia di miliziani anti-regime tra cui esponenti della galassia qaidista. Lo riferisce la Rete siriana per i diritti umani, organizzazione siriana e internazionale che da anni monitora e documenta le violazioni commesse dalle parti belligeranti nella guerra in corso.