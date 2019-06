Esperto Usa, mine simili in Iran

(ANSA) - BAGHDAD, 19 GIU - Stando ad un esperto artificiere della Marina Usa la mina magnetica utilizzata per l'attacco alla petroliera di proprietà giapponese la scorsa settimana nel Golfo di Oman "somiglia in maniera impressionante" a simili mine iraniane. Il comandante Sean Kido della Quinta Flotta americana ha inoltre sottolineato che i danni subiti dalla petroliera 'Kokuka Courageous' "non sono coerenti con (l'ipotesi di) un oggetto esterno che abbia colpito l'imbarcazione".