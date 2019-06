Iran: Netanyahu, Zarif mente di nuovo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 GIU - Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, "sta mentendo di nuovo". Lo ha affermato il premier israeliano Benyamin Netanyahu. "L'Iran - ha aggiunto il premier - è il solo che minaccia apertamente, ogni giorno, di distruggere Israele. Continua ad arroccarsi militarmente in Siria ed oggi l'Aiea ha detto che Teheran sta accelerando il suo programma nucleare".

Israele, ha detto ancora Netanyahu, "non consentirà all'Iran di sviluppare armi nucleari che minaccino la sua esistenza e mettano in pericolo il mondo intero". In precedenza, durante una visita a Teheran del ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, Zarif aveva detto che l'Iran "è impegnato a rispettare le sue promesse internazionali" ed è intenzionato a salvare l'accordo sul nucleare con l'aiuto dei Paesi europei.