Gaza: stop contrabbando materiale razzi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 GIU - L'esercito israeliano ha annunciato di aver sventato il contrabbando verso Gaza di materiale usato da Hamas per costruire razzi. Nell'operazione - avvenuta lo scorso 11 maggio ma resa nota solo oggi - sono state arrestate 4 persone che stavano tentando di violare il blocco navale e di raggiungere dalla Striscia a bordo di due battelli le coste egiziane per poi riportare indietro a Gaza materiale proibito. Tra questo, 24 barre di lana di vetro, prodotto adoperato da Hamas - ha spiegato l'esercito - per fabbricare missili.