Iran: Rohani, non vogliamo guerre

(ANSA) - TEHERAN, 6 GIU - "L'Iran cerca la sicurezza nella regione e non ha intenzione di entrare in conflitto con altri Paesi nella regione e nel mondo, ma se qualcuno farà qualche mossa imprudente, la risposta dell'Iran lo farà senza dubbio pentire". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in una conversazione telefonica con l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani, citata dall'Irna. Teheran ritiene che i problemi non vadano risolti né con il confronto militare né con minacce, sanzioni economiche o boicottaggi, ha aggiunto, anche in riferimento a quello imposto due anni fa da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto proprio contro Doha. L'Iran, ha assicurato il suo presidente, continuerà in questo confronto a sostenere il Qatar. Rohani ha inoltre accusato Riad e gli Emirati per il conflitto in Yemen, definendo i loro approcci "dannosi" per la regione. Dal canto suo, al Thani ha convenuto che "i negoziati sono l'unica via d'uscita alle tensioni esistenti nella regione".