Libano: 15mila bimbi profughi a rischio

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 GIU - Circa 15mila bambini profughi siriani in Libano rischiano di rimanere senza un rifugio dopo che le autorità libanesi hanno ordinato la distruzione di una serie di assembramenti informali di profughi. E' il monito di tre organizzazioni umanitarie internazionali che operano nel Paese dei Cedri. Il Libano conta una popolazione di meno di quattro milioni di abitanti. E dal 2011 sono giunti più di un milione di siriani in fuga dalla guerra nel loro paese. Le autorità di Beirut lamentano la difficoltà di sostenere quello che viene descritto come un peso sociale ed economico insopportabile.