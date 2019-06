Iran ricorda anniversario morte Khomeini

(ANSA) - ISTANBUL, 4 GIU - Si commemora oggi in Iran il trentennale della morte del fondatore della Repubblica islamica, l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Per l'anniversario è stata concessa come ogni anno una giornata di vacanza, in modo da favorire la partecipazione alle cerimonie in ricordo dell'imam che guidò la rivoluzione contro l'ultimo scià Reza Pahlavi.

Decine di migliaia di persone sono attese in particolare al mausoleo dedicato a Khomeini a Teheran. In queste ore, i media locali lo ricordano con lunghe biografie e immagini, rievocando tra l'altro la folla di milioni di persone che partecipò al suo funerale. Previsto nel pomeriggio anche il tradizionale discorso alla nazione del suo successore nel ruolo di Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei. Imponenti le misure di sicurezza previste. Nonostante le apparenti aperture al dialogo, l'anniversario cade mentre restano forti le tensioni con gli Stati Uniti dopo il loro ritiro dall'accordo sul nucleare e le successive sanzioni che hanno messo in ginocchio l'economia iraniana.