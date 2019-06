Raid Israele in Siria, 3 soldati uccisi

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Israele ha attaccato all'alba posizioni militari siriane nel sud del Paese, uccidendo tre militari siriani e ferendone altri sette. L'attacco ha colpito posizioni militari nella regione meridionale di Quneitra, nei pressi del Golan. L'esercito siriano ha fatto sapere di avere attivato la difesa antiaerea contro "missili nemici" sparati da Israele verso il sud-ovest di Damasco. "All'alba di domenica - riferisce una fonte militare - abbiamo intercettato missili dal Golan occupato. La nostra difesa aerea ha bloccato e abbattuto i missili nemici che puntavano nostre posizioni nel sud-ovest di Damasco". Il premier Benyamin Netanyahu ha poi confermato che la scorsa notte Israele ha lanciato un attacco in territorio siriano dopo il lancio di due razzi verso le alture del Golan.

"In seguito a quei lanci - ha affermato - ho ordinato alle nostre forze di lanciare un attacco". "Non possiamo tollerare - ha aggiunto - spari verso il nostro territorio e ad essi reagiamo con grande forza".