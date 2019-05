Rohani, porta dialogo con Usa non chiusa

(ANSA) - TEHERAN, 29 MAG - "La via non è chiusa" se gli Stati Uniti vogliono avere un dialogo con l'Iran, purché ritornino all'accordo nucleare del 2015 e ritirino le sanzioni. Lo ha detto oggi il presidente iraniano Hassan Rohani, in una riunione del suo suo governo. "Ciò che conta per noi sono le loro azioni, non le parole, perché hanno fatto molte dichiarazioni contraddittorie. Se mettere da parte i vostri comportamenti tirannici e mostrate in pratica che non intendete continuare con i vostri crimini - ha spiegato Rohani, citato dall'Irna - la nazione iraniana vi lascerà la porta aperta".