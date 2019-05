Israele: Lieberman, si va a elezioni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 MAG - E' cominciato alla Knesset il voto in seconda lettura delle legge che scioglie l'assise e indice nuove elezioni per il 17 settembre. Subito dopo si passerà alla terza e ultima lettura. Ma l'esito appare scontato.

Avigdor Lieberman, leader di 'Israele casa nostra' ha detto che si va a nuove elezioni e che la responsabilità è del premier Benyamin Netanyahu arresosi, a suo dire, ai partiti religiosi sulla legge di leva degli studenti ortodossi. A questo punto, passate le 24.00 in Israele, è scaduto il tempo concesso dal presidente Reuven Rivlin a Benyamin Netanyahu di formare un nuovo governo.