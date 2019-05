Teheran, non ci interessa retorica Usa

(ANSA) - TEHERAN, 28 MAG - "L'Iran è indifferente alla retorica degli Stati Uniti, ne monitora soltanto i comportamenti e decide in base a quelli". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi, dopo le apparenti aperture a negoziati da parte di Donald Trump nella sua visita a Tokyo.

"L'Iran non vuole stare in una regione insicura e quindi è pronto a discutere con gli Stati della regione, ma non ci sono prospettive di colloqui con gli Usa", ha aggiunto Mousavi, ricordando il "patto di non aggressione" recentemente proposto dal ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif ai vicini del Golfo. La diplomazia della Repubblica islamica, ha spiegato, è impegnata a tutto campo contro il "ritiro illegale" degli Usa dall'accordo sul nucleare e le sanzioni americane, facendo riferimento alle recenti missioni di Zarid in Siria, Turkmenistan, India, Cina e Giappone. Ulteriori contatti diplomatici si svolgeranno anche a livello presidenziale, ha aggiunto il portavoce, citato dall'Irna.