Iraq: altri 2 francesi condannati morte

(ANSA) - PARIGI, 28 MAG - Altri due francesi sono stati condannati a morte oggi in Iraq, facendo salire così a 6 il numero dei cittadini d'oltralpe che aspettano la pena capitale nelle carceri irachene per aver appartenuto e compiuto azioni per l'Isis.

I due sono Brahim Nejara, 33 anni, che i servizi francesi accusano di aver favorito l'invio di jihadisti in Siria, e Karam El Harchaoui, anche lui di 33 anni. Entrambi erano detenuti da un gruppo arabo-curdo anti-jihadista che li aveva trasferiti a fine gennaio dalla Siria all'Iraq.

Altri sei francesi saranno processati nei prossimi giorni a Baghdad, tutti per appartenenza all'Isis e con accuse simili a quelle dei primi 6.