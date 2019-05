Libia: Macron riceve Haftar all'Eliseo

(ANSA) - PARIGI, 22 MAG - Il presidente francese, Emmanuel Macron, riceve oggi per la prima volta in un incontro a due all'Eliseo il maresciallo libico Khalifa Haftar. Lo ha confermato all'ANSA l'Eliseo, precisando che l'incontro si svolgerà questo pomeriggio.

Due settimane fa, Macron aveva ricevuto il primo ministro del governo di unità nazionale, Fayez el-Serraj.

Obiettivo dell'incontro, si apprende da fonti della presidenza, è il rilancio del processo politico proprio mentre infuriano i combattimenti a sud di Tripoli fra le truppe di Haftar, che ha sferrato un'offensiva il 4 aprile scorso, e le forze fedeli a Sarraj. Parigi, pur negando ufficialmente, è da tempo indicata come uno dei governi che fornisce sostegno ad Haftar.