Isis attacca milizie curde in est Siria

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 MAG - L'Isis ha compiuto due diversi attacchi dinamitardi nelle ultime ore nella Siria orientale contro obiettivi militari curdo-siriani, secondo quanto riferito da media locali e panarabi. Gli attacchi sono stati condotti rispettivamente nella regione di Hasaka e in quella di Dayr az Zor. In quest'ultimo territorio due miliziani curdo-siriani sono morti in seguito all'esplosione di un ordigno nei pressi della località Kasha, tra l'Eufrate e il confine iracheno. Nella regione di Hasaka è stata invece attaccata una pattuglia curda di sminatori. In questo secondo episodio non si registrano vittime.