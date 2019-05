Siria: Ong, tregua a Idlib non regge

(ANSAmed) - BEIRUT, 20 MAG - Ha retto solo poche ore la tregua unilaterale annunciata la scorsa notte dalle forze militari russe in Siria nella regione di Idlib sotto influenza turca e dove operano milizie anti-regime e qaidiste. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) che ha documentato da stamani circa 200 attacchi di artiglieria e aerei da parte delle forze di Damasco e di Mosca contro zone lungo la linea del fronte. Qui, afferma l'Osservatorio, si registrano scontri tra milizie anti-regime e forze lealiste. Stamani i ministri della difesa turco e russo si erano parlati telefonicamente proprio per discutere della situazione a Idlib.