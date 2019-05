Iran: Zarif, nessun negoziato con Usa

Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif - a Tokyo per una visita di tre giorni - ribadisce la contrarietà del proprio Paese a negoziare nuovamente con Washington dopo la decisione del presidente Usa Donald Trump di uscire dall'accordo del 2015 sul nucleare e l'imposizione di nuove sanzioni. "Non c'è alcuna possibilità di contrattazione", ha detto Zarif in un incontro con la stampa nipponica.