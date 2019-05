Siria: sparatoria ed esplosione nell'est

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 MAG - Una sparatoria e un'esplosione hanno causato la morte di almeno due civili e il ferimento di altri nella Siria orientale, in un'area dove da giorni si registra un inasprimento di attentati rivendicati dall'Isis. Fonti locali e media siriani riferiscono dell'uccisione di due persone in seguito a spari di arma da fuoco nella cittadina di Darnaj, nella regione di Dayr az Zor, tra l'Eufrate e l'Iraq.

Poco prima è avvenuta un'esplosione nei pressi del luogo della sparatoria. Le fonti non forniscono ancora una chiara dinamica dei fatti.