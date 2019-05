Khamenei, non fidiamoci degli stranieri

(ANSA) - ISTANBUL, 15 MAG - "Per migliorare le cose, non guardate agli stranieri. Gli altri non ci aiuteranno, ci potrebbero persino danneggiare. Vedete l'Europa? Tra di noi non ci sono dispute. Curiosamente ripetono: siamo impegnati nel Jcpoa (l'intesa su nucleare). Ma cosa significa l'impegno nel Jcpoa di Germania, Francia e Regno Unito? Quali impegni hanno rispettato?". Lo scrive sul suo account Twitter la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei.