Gaza: manifestazioni 'Nakba', 3 feriti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 MAG - Sono cominciate a Gaza le manifestazioni lungo il confine per la 'Nakba', la 'Catastrofe' con cui i palestinesi ricordano la nascita di Israele nel 1948.

L'agenzia Maan riferisce di 3 feriti nei primi incidenti verificatisi vicino al campo profughi di al Bureji.

Secondo alcuni rapporti in Israele vi è stato un tentativo di forzare i reticolati di confine a Rafah nel sud della Striscia e ci sarebbero feriti. L'esercito israeliano ha annunciato di aver chiuso le strade a ridosso dell'enclave palestinese nel timore di incidenti più gravi. Fonti in Israele segnalano il lancio di ordigni esplosivi verso i soldati e di palloni incendiari da Gaza verso lo stato ebraico.

Nella Striscia scuole e uffici sono stati chiusi per permettere alla gente di partecipare alle dimostrazioni indette dal Comitato organizzatore delle 'Marce del Ritorno', appoggiate da Hamas, in occasione della 'Nakba'. Altre manifestazioni sono previste in Cisgiordania.