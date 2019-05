Siria:Onu, 180mila sfollati a Idlib

(ANSAmed) - BEIRUT, 13 MAG - Sono più di 180mila i civili siriani messi in fuga dall'offensiva governativa e russa nella regione di Idlib al confine con quella di Hama. Lo riferisce l'Onu in un comunicato in cui si afferma che nei raid aerei compiuti dal 29 aprile al 9 maggio scorsi sono stati colpiti 15 tra ospedali e cliniche mediche, 16 scuole e tre campi profughi.