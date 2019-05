Israele: Lieberman e Netanyahu divisi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 MAG - Nei contatti per formare il nuovo governo, Benyamin Netanyahu sta avendo difficoltà con il nazionalista laico Avigdor Lieberman, leader di Israele casa nostra e detentore di 5 decisivi seggi alla Knesset. A confermare lo stallo nelle trattative è lo stesso Lieberman, che ha riferito di "differenze significative" con il Likud, il partito del premier. Nonostante l'intesa sul fatto che Lieberman torni ad essere ministro della difesa e che abbia nel nuovo governo anche il portafoglio dell'assorbimento degli immigrati, le divisioni riguardano sopratutto i temi della sicurezza. Lieberman è fortemente critico della politica di Netanyahu nei confronti di Hamas e chiede poi impegni stretti sul fatto che Netanyahu non si opponga all'abbattimento del villaggio beduino di Khan al-Ahmar (dove sorge la Scuola di gomme), difeso a spada tratta dall'Ue. Infine, la riforma delle regole della leva degli ortodossi, che Lieberman da tempo insegue. In mancanza di tutto questo - ha detto - andrà all'opposizione.