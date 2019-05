Emirati, inchiesta su 'sabotaggio' navi

(ANSA) - BEIRUT, 13 MAG - Gli Emirati Arabi Uniti confermano stamani che quattro imbarcazioni commerciali, tra cui due petroliere saudite, hanno "subito un sabotaggio" senza causare vittime al largo delle coste emiratine nel Golfo dell'Oman, nei pressi dello Stretto di Hormuz, da giorni al centro delle cronache per la crescente tensione tra Iran e Stati Uniti e dove passa circa un quarto del greggio mondiale. In una nota affidata all'agenzia governativa di notizie emiratina, le autorità di Abu Dhabi precisano che l'inchiesta sul "sabotaggio" è in corso e che al momento non è possibile indicare responsabilità. Le autorità saudite avevano affermato stamani che due petroliere del regno del Golfo erano state danneggiate nel Golfo dell'Oman. L'Iran ha dal canto suo deplorato l'accaduto definendo "fragile" la sicurezza delle acque del Golfo.