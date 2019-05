Altri 14 giorni a Netanyahu per governo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 MAG - Il Capo dello Stato israeliano Reuven Rivlin ha concesso oggi al premier incaricato Benyamin Netanyahu altri 14 giorni (che vanno ad aggiungersi ai primi 28) per completare le trattative con i partiti che comporranno la coalizione e per presentare alla Knesset la nuova maggioranza di governo. Lo ha reso noto l'ufficio di Rivlin secondo cui la data finale per queste operazioni e' adesso il 29 maggio.