Rohani, non ci arrenderemo agli Usa

(ANSA) – TEHERAN, 12 MAG - Le attuali pressioni politiche ed economiche imposte dai nemici dell'Iran sono senza precedenti nella storia della Rivoluzione islamica. "Tuttavia, arrendersi alle pressioni degli Stati Uniti non è un'opzione per l'Iran, ma troveremo sicuramente delle soluzioni". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in un incontro con un gruppo di attivisti politici ieri sera.

Nei giorni scorsi Washington ha imposto nuove sanzioni a Teheran e rafforzato la propria presenza militare nella regione.