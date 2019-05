Anp critica Israele su spot Gerusalemme

(ANSA) - TEL AVIV, 12 MAG - L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha chiesto all'Unione europea di diffusione che Israele ritiri spot video di "propaganda" per l'Eurovision Song Contest girati "a Gerusalemme occupata". Questo - ha detto il ministero degli affari esteri palestinese che ha scritto diverse lettere all'Unione - "per rispetto dei diritti del popolo palestinese e della legge internazionale".

Kan, l'emittente pubblica israeliana che diffonde la manifestazione in programma a Tel Aviv dal 14 al 18 maggio, ha trasmesso spot in cui si vedono immagini della Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per gli ebrei e luogo più sacro per l'ebraismo) che si trova nella parte est della città e dove Gerusalemme è definita "nostra amata capitale".

"L'Unione - ha sottolineato il ministero palestinese definendo gli spot "inaccettabili" - ha il potere di influenzare l'opinione pubblica globale e Israele, il potere occupante, sta sfruttando questo usando il contesto per arroccare la sua occupazione coloniale".