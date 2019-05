Yemen: Houthi, iniziato ritiro dai porti

(ANSA) - SANAA, Yemen, 11 MAG - Gli Houthi, i ribelli sciiti in Yemen, hanno reso noto di aver iniziato il ritiro - a lungo ritardato - dalla città chiave di Hodeida, come da accordi sulla tregua negoziati sotto l'egida Onu. Il loro leader, Mohammed Ali al-Houthi, ha detto che il ritiro da Hodeida, così come dalle altre due città portuali di Salif e Ras-Issa, è iniziato stamane.

Il capo delle operazioni Onu per il monitoraggio del cessate il fuoco, generale Michael Lollesgaard, ha rilevato che il ritiro degli Houthi da queste tre città rappresenta il primo passo concreto per il rispetto del cessate il fuoco concordato dalle parti a dicembre in Svezia. Gli Houthi, ha avvertito, devono completare il ritiro nell'arco di tre giorni. Nella guerra civile in Yemen, tra i ribelli sciiti sostenuti dall'Iran e le autorità appoggiate dai sauditi, l'Onu stima che si possano superare le 230mila vittime entro l'anno, fra quelle dirette del conflitto e per le sue conseguenze, cioè fame, malattie e mancanza di cure.