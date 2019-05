Strage grifoni sul Golan, specie rischia

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Otto grifoni, circa la metà della popolazione di questa specie ancora esistente nell'area, sono stati trovati morti per avvelenamento sulle Alture del Golan occupate da Israele. Ne dà notizia il sito del quotidiano Times of Israel.

Altri due esemplari di questo uccello, anch'essi avvelenati, sono sopravvissuti e vengono ora curati. I responsabili dei parchi naturali israeliani hanno detto che un'inchiesta è in corso per individuare e perseguire i responsabili. Sembra che i volatili si fossero cibati dalla carcassa di una mucca che era stata avvelenata. Vicino sono stati rinvenuti anche due volpi e due sciacalli morti. Meno di 15 anni fa la popolazione di grifoni nell'area era stimata in circa 130 esemplari. Le uccisioni dei volatili sono in gran parte attribuite ad allevatori locali, decisi ad eliminare le specie predatrici che minacciano il loro bestiame.