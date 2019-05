Iran, non possiamo fidarci di Trump

(ANSA) - ISTANBUL, 10 MAG - "La prima domanda a cui" Donald Trump "dovrebbe dare risposta è perché ha lasciato il tavolo negoziale, visto che noi stavamo parlando con tutte le parti dell'accordo sul nucleare, inclusi gli Stati Uniti, nell'ambito della commissione congiunta di quell'accordo. Lui ha deciso di lasciare improvvisamente quel tavolo negoziale. Quale è la garanzia che non si tirerà di nuovo indietro in caso di futuri colloqui tra Iran e Stati Uniti?". Lo ha detto l'ambasciatore di Teheran all'Onu, Majid Takht Ravanchi, rispondendo in un'intervista alla Nbc a una domanda sulla possibile apertura di un nuovo dialogo con gli Stati Uniti, suggerito dallo stesso Trump, dopo l'annuncio questa settimana delle nuove sanzioni contro Teheran.