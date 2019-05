Amb. Iran, 'l'Europa sostenga l'intesa'

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "L'Iran ha pienamente adempiuto ai suoi obblighi previsti dall'accordo sul nucleare, ma non abbiamo visto misure pratiche da parte dell'Europa" per salvare l'intesa dopo l'uscita degli Usa un anno fa. Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore iraniano in Italia, Hamid Bayat, aggiungendo che i Paesi europei, "insieme al sostegno politico, dovrebbero adottare misure pratiche per salvare l'accordo, ma non sono disposti a correre rischi o ad accettare costi".

"Mentre la Repubblica islamica - ha affermato l'ambasciatore - sulla base delle 14 relazioni dell'Aiea, ha pienamente adempiuto ai suoi obblighi, non abbiamo visto misure pratiche da parte dell'Europa".

Bayat ha aggiunto che il comportamento degli Usa nella regione "aumenta il rischio di conflitti militari". E alla domanda su come si difenderebbe l'Iran in caso di attacco, ha risposto: "Spero che questo non accada. Siamo sempre stati una nazione pacifica. Allo stesso tempo, siamo in grado di difenderci".