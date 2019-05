In Israele è la Giornata dei caduti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 MAG - Israele è oggi a lutto in occasione della Giornata dei caduti nel conflitto con i palestinesi, prima della costituzione dello Stato di Israele (1948) e nelle guerre che l' hanno seguita. In tutto 23.741 militari e agenti morti a cui negli ultimi anni si sono aggiunte anche le vittime civili di attentati terroristici, il cui numero è attualmente attestato a 3.150. In giornata oltre un milione di israeliani si recheranno nei cimiteri militari sparsi in tutto il Paese per deporre fiori sulle tombe dei caduti. Cerimonie commemorative sono state organizzate nelle scuole mentre da ieri i locali di divertimento sono chiusi. Tensioni in mattinata a Tel Aviv ad un evento israelo-palestinese in cui congiunti di caduti da ambo le parti hanno commemorato assieme i loro cari.

Fania Oz-Salzbeger, figlia dello scomparso scrittore Amos Oz, un fautore della riconciliazione israelo-palestinese, è stata brutalmente insultata da esponenti dell'estrema destra.