480 mln dollari dal Qatar ai palestinesi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 07 MAG - Il Qatar ha annunciato di aver stanziato 480 milioni di dollari a beneficio dei palestinesi che risiedono in Cisgiordania e a Gaza. La notizia e' stata rilanciata oggi con grande evidenza dai media israeliani perche' giunge all'indomani del raggiungimento di un cessate il fuoco fra Israele e Hamas che si basa, fra l'altro, anche sull'ingresso a Gaza di aiuti del Qatar.

Secondo i media locali, 300 milioni di dollari (in parte sono prestiti) andranno all'Autorita' nazionale palestinese e serviranno a finanziare la sanita' e l'istruzione. Altri 180 milioni di dollari saranno inoltrati invece in qualita' di ''aiuti umanitari di emergenza''. Il Qatar fra l'altro si impegna a sostenere progetti dell'Onu a beneficio dei profughi, fra cui un rafforzamento della produzione di energia elettrica.