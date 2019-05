Gaza: armi tacciono, cessati lanci razzi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 MAG - Sono cessati nelle ultime ore i lanci di razzi da Gaza verso Israele ed in parallelo l'aviazione israeliana - che in nottata ha colpito 30 obiettivi nella striscia di Gaza - sembra aver terminato per ora le proprie operazioni. La televisione al-Aqsa di Hamas afferma che dalle 4.30 locali (un'ora prima in italia) è in atto un cessate il fuoco, ma Israele non conferma.

Intanto il comando israeliano delle retrovie ha dato istruzione ad alcuni comuni vicini a Gaza a prepararsi oggi ad un graduale ritorno alla normalità. Nel sud di Israele le scuole restano comunque chiuse in un raggio di 40 chilometri dalla striscia di Gaza.