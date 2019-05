Mo: Kushner, piano pace senza '2 Stati'

Il piano di pace americano per il Medio Oriente non dovrebbe fare riferimento alla soluzione dei "due stati": lo ha indicato il genero-consigliere del presidente Usa, Jared Kushner, confermando inoltre che il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele, già dichiarato unilateralmente da Donald Trump, "farà parte sicuramente di qualsiasi accordo finale". Il piano di pace dovrebbe essere illustrato nelle prossime settimane.