Turchia: visita Trump forse a luglio

(ANSA) - ISTANBUL, 2 MAG - Il presidente americano Donald Trump intende recarsi prossimamente in Turchia, e anche se una data definitiva verrà fissata solo "nei prossimi giorni" una sua visita potrebbe tenersi a luglio. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in una conferenza stampa congiunta ad Ankara con il suo omologo paraguaiano Luis Alberto Castiglioni.

"I colloqui telefonici" tra Trump e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan "sono molto positivi - ha detto -. Finora hanno discusso numerosi temi su cui eravamo in disaccordo in un'atmosfera positiva e sincera. Il nostro presidente ha invitato ancora una volta Trump nel nostro Paese", ha aggiunto.

"Ci hanno informato che cercherà di vedere se può venire in Turchia subito dopo" la visita in Inghilterra e Francia per l'anniversario dello sbarco in Normandia, "ma sembra che preferisca fare una visita ufficiale più tardi, un mese dopo", ha concluso il ministro turco.