Yemen: morti possono superare i 230mila

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Potrebbero arrivare a 102.000 alla fine del 2019 i morti nel conflitto in Yemen, a cui si aggiungerebbero altri 131.000 per fame, malattie e mancanza di cure. E' quanto risulta da un rapporto commissionato dall'Onu all'Università di Denver.

Il totale delle vittime, in gran parte civili, arriverebbe così a 233.000 in poco meno di cinque anni di guerra, secondo il rapporto, intitolato 'Assessing the Impact of War on Development in Yemen'.

"E' peggio di quello che ci si aspettava", ha detto al sito Middle East Eye Jonathan Moyer, tra i responsabili della ricerca, secondo il quale la grande maggioranza delle vittime è composta di bambini sotto i cinque anni. Secondo il rapporto, un bambino muore in Yemen ogni circa 12 minuti per la guerra o gli effetti collaterali.