Maitig, respingeremo Haftar da Tripoli

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Siamo in grado in difendere Tripoli e siamo determinati a farlo, e rispediremo le milizie di Haftar da dove sono venute". Lo ha detto il vicepresidente del consiglio presidenziale libico Ahmed Maitig in un incontro alla stampa estera a Roma. "Dopo 13 giorni dall'inizio dell'offensiva di Haftar verso la capitale la nostra situazione è molto migliorata, siamo tutti uniti a ovest, da Tripoli a Misurata, da Zintan a Zawia", ha assicurato Maitig, avvertendo: "Non ci può essere un'altra dittatura militare in Libia, il popolo vuole elezioni, democrazia".