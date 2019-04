Algeria: protesta contro Bensalah

(ANSA) - ALGERI, 12 APR - Migliaia di persone sono scese in piazza ad Algeri per chiedere un reale cambio di sistema ai vertici del Paese e per dire che le sole dimissioni dell'ex presidente Abdelaziz Bouteflika non bastano. La polizia, dispiegata in forze, ha usato gli idranti per disperdere la folla e ci sono stati sporadici scontri.

"Bensalah, vattene!", ha scandito la folla sventolando bandiere algerine e chiedendo le dimissioni del presidente ad interim definito "un residuo del sistema Bouteflika".