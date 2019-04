Nel 2018 nessuna bomba da Italia a Riad

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Nel 2018 nessuna bomba aerea prodotta in Italia è stata venduta all'Arabia Saudita, accusata di usarle in Yemen. Il valore dell'export di armi italiane verso Riad è crollato da 427 milioni di euro del 2016 a soli 13 nel 2018, facendo uscire il Regno dalla top 25 dei Paesi destinatari. Lo rivela la relazione annuale al Parlamento in materia di armamenti, di cui l'ANSA ha preso visione. A quanto si apprende inoltre, la Rwm Italia, che produce bombe in Sardegna, non ha avuto licenze di esportazione verso Riad nel 2018.

Nel 2018 il valore delle esportazioni della Rwm Italia è stato di 294 milioni di euro, pari al 6% del totale, si legge ancora nella relazione. La società ha rapporti commerciali con 25 Stati e fornisce con regolarità una decina di Paesi Ue e Nato, fra cui anche il ministero della Difesa italiano.