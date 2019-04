Israele: Netanyahu trionfa a Gerusalemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 APR - Distanti geograficamente 60 chilometri, Gerusalemme e Tel Aviv tornano anche oggi ad esprimere due societa' molto differenti: nella prima hanno spopolato i partiti nazionalisti e confessionali che sostengono il premier Benyamin Netanyahu, mentre nella seconda Benny Gantz e la sinistra hanno sbaragliato i rivali politici.

A Gerusalemme il Likud ha ottenuto quasi il 25 per cento ed assieme con i suoi alleati ha preso quasi l'80 per cento dei voti. Il partito Blu-Bianco non e' andato oltre il 12 per cento.

A Tel Aviv, all'opposto, Gantz ha raccolto quasi la meta' dei voti ed assieme con le liste di sinistra ha raggiunto il 65 per cento dei consensi. Il Likud, a Tel Aviv, non supera il 19 per cento.

Considerata un tempo citta' proletaria e di sinistra, Haifa ha visto ieri un pareggio (49-49) fra i due blocchi rivali. Nel Neghev, a Beer Sheva, le destre hanno vinto alla grande (77 per cento), lasciando a 'Blu-Bianco' solo il 17 per cento.