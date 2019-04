Israele, testa a testa nella notte tra Gantz e Netanyahu

Testa a testa in Israele tra Benyamin Netanyahu e lo sfidante Benny Gantz. I primi exit poll diffusi subito dopo la chiusura delle urne fotografano un voto al fotofinish, il più incerto degli ultimi anni. La tv commerciale Canale 13 predice un sostanziale pareggio. Altri, come Canale 12, assegnano al partito 'Blu-Bianco' di Gantz un vantaggio di 4 seggi alla Knesset (37 a 33), mentre la tv pubblica vede lo sfidante in testa di un solo seggio. Ad accrescere la confusione, entrambi i candidati cantano vittoria. L'altro dato è l'incertezza che regna per i piccoli partiti che erano in predicato di portare ossigeno alle rispettive coalizioni: molto sono a rischio soglia di sbarramento per entrare alla Knesset, il 3,25%. Ora si tratta di passare ai voti reali, con uno spoglio al cardiopalma che durerà tutta la notte.