Iran,Usa veri leader terrorismo mondiale

(ANSA) - ISTANBUL, 9 APR - Gli Stati Uniti sono i veri "leader del terrorismo mondiale". Lo ha detto in un discorso trasmesso in diretta televisiva il presidente iraniano Hassan Rohani, all'indomani della decisione Usa di includere le Guardie della rivoluzione di Teheran nella loro lista nera delle organizzazioni terroristiche.

"Chi siete voi per etichettare le istituzioni rivoluzionarie come terroristiche? Voi volete usare i gruppi terroristici come strumenti contro le nazioni della regione", ha accusato Rohani.