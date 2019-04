Cisgiordania: da Israele 4615 nuove case

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 APR - La Commissione per l'edilizia israeliana ha dato via libera alla costruzione di 1226 case in Cisgiordania e ha approvato piani nell'area per altri 2433 alloggi, più altri 339 da discutere in seguito. Lo rende noto l'ong Peace Now che parla di un totale di 4615 unità, comprensive anche di altri progetti in corso. "Netanyahu - ha detto l'ong riferendosi a quanto annunciato ieri dal premier - ha deciso, ufficialmente o in via ufficiosa, di annettere la Cisgiordania. Altrimenti non si comprendono questi progetti".