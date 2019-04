Netanyahu, governo in destra in pericolo

"Il governo della destra è in pericolo. I nostri avversari Gantz e Lapid in questo momento ci precedono di 4/5 seggi. Andate a votare". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu parlando a Gerusalemme.

"Se i sostenitori della destra non si svegliano e non vanno come un solo uomo alle urne - ha aggiunto - ci sarà un governo di sinistra di Gantz e Lapid. Votate e votate solo Likud".

"Siamo ad un metro dalla vittoria. Andate a votare: ogni voto è importante per sconfiggere Netanyahu". Così Benny Gantz, il principale avversario del premier israeliano alle elezioni, ha arringato la folla a Tel Aviv chiamando i suoi sostenitori alla battaglia finale contro il Likud del primo ministro e la destra sua alleata. In un teatro affollato, l'ex capo di stato maggiore, leader della nuova formazione centrista 'Blu-Bianco' ha ammonito - consapevole del testa a testa nei sondaggi con il Likud - che "non c'è più spazio per indecisioni. Non bisogna sprecare voti: o si vota noi, o si vota Netanyahu". Gantz è stato diretto: "Noi siamo l'alternativa: un'alternativa di moderazione, di senso dello Stato e di dirittura morale". "Tra pochi giorni saremo di fronte a due sole opzioni: o 'Blu-Bianco' come partito di governo ben determinato, o il rischio della prosecuzione di un esecutivo di un premier manipolatore".