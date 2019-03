Brasile apre ufficio a Gerusalemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 MAR - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ringraziato il presidente del Brasile Jair Bolsonaro per la decisione di aprire a Gerusalemme ''un ufficio per il commercio, la tecnologia e la innovazione''. ''Speriamo - ha detto in un incontro con la stampa tenuto assieme con Bolsonaro - che questo sia il primo passo verso la apertura della ambasciata del Brasile a Gerusalemme''.