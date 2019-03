Netanyahu a Hamas, non esiteremo entrare

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 MAR - Hamas deve sapere che "non esiteremo ad entrare e fare tutti i passi necessari" collegati "ai bisogni di sicurezza di Israele". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu dopo essere partito da Washington per rientrare in patria. "Abbiamo dato una risposta molto, molto potente" ad Hamas, ha aggiunto riferito dal suo ufficio.

Netanyahu ha detto che appena arrivato in Israele andrà subito al ministero della difesa a Tel Aviv.