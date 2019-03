Golan: Cremlino, da Usa impatto negativo

(ANSA) - MOSCA, 26 MAR - Il Cremlino ha espresso "forte rammarico" per la decisione di Donald Trump di riconoscere la sovranità israeliana sulle alture del Golan, che avrà "implicazione negative per il processo di pace in Medio Oriente". Lo ha detto il portavoce, Dmitri Peskov, sottolineando come questa decisione rappresenti "un'altra violazione da parte di Washington del diritto internazionale". Lo riporta Interfax.