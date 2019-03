Cisgiordania: morto palestinese ferito

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 MAR - E' morto in ospedale un manifestante palestinese ferito oggi pomeriggio in scontri con l'esercito israeliano a Salfit in Cisgiordania. Lo hanno annunciato fonti mediche palestinesi, riferite dall'agenzia Wafa, secondo cui Mohammed Jamil Shahin (23 anni) è stato colpito al cuore durante gli scontri. Secondo la Wafa, le "forze di occupazione israeliane hanno sequestrato le telecamere di sorveglianza dalle strutture e dai negozi" sul posto.