Iran, 'storica' visita Rohani in Iraq

(ANSA) - TEHERAN, 9 MAR - Il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, si recherà domani per una visita ufficiale di tre giorni in Iraq, Paese alleato di Teheran e con una forte maggioranza sciita. Lo rende noto l'agenzia IRNA, che definisce "storica" la visita, la prima della presidenza del 'moderato' Rohani.

"La visita del presidente Rohani dimostrerà ancora una volta che le due nazioni sono il cuore pulsante delle regione", ha detto Zarif, che in serata parte per Baghdad per preparare il viaggio del capo di stato, aggiungendo che Iran e Iraq sono "due pilastri della sicurezza nella regione Golfo Persico e del Medio Oriente.

I due Paesi, scrive l'IRNA, si avviano ad avere un interscambio commerciale del valore di 20 miliardi di dollari l'anno. Baghdad ha incrementato gli scambi commerciali con il vicino, con il quale però è indebitato per due miliardi di dollari di importazione di gas ed energia elettrica. Al momento Teheran esporta in Iraq 200 milioni di dollari di gas al mese.